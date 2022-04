जेसीबी पर बैठे बोरिस जॉनसन की फोटो आई मीम की बाढ़, लोगों ने दिया नया नाम- काका बुल्डोजर

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 21 अप्रैल: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज दो दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। सबसे पहले वो गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात पहुंचने के बाद बोरिस जॉनसन ने आज वडोदरा के हलोल में जेसीबी बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। यहां उन्होंने खुद जेसीबी पर चढ़कर इस मशीन को देखा। देश में कुछ कार्रवाईयों को लेकर बुल्डोजर की चर्चा है, ऐसे में बोरिस जॉनसन की बुल्डोजर पर बैठे हुए तस्वीर सामने आते ही इस पर सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बन रहे हैं।

बोरिस जॉनसन को किसी ने काका बुल्डोजर का नाम दे दिया है तो किसी ने लंदन में चलाने के लिए ले जाने की सलाह दे दी है। उनकी तस्वीर पर देखिए कैसे-कैसे कमेंट आ रहे हैं और किस तरह से लोग इस पर मजाक कर रहे हैं।



#BorisInIndia #JahagirpuriViolence

Britain Prime Minister, #BorisJohnson is on his Visit to #India.

Today He also took a driving trial of #Bulldozer in JCB factory in #Gujarat #BulldozerBaba be like pic.twitter.com/2iBrIh4gA9