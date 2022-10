Uddhav Thackeray:शिवसेना में बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को उद्धव ने कितना सहेजा-कितना गंवाया ?

India

शिवसेना की कमान जब खुद संस्थापक बाल ठाकरे के हाथों में थी, तभी छगन भुजबल ने 17 और विधायकों के साथ पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह शिवसेना का वो दौर था, जब बाल ठाकरे पर पार्टी को अपनी जागरी समझ लेने के आरोप भी लगने लगे थे। 18 जुलाई, 1992 को सीनियर ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल लिखा और पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। दो दिन बाद मुंबई में शिवसेना दफ्तर के सामने शिवसैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी जुबान पर एक ही अपील थी कि बाल ठाकरे अपने फैसले पर फिर से विचार करें। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को गुस्साए शिवसैनिकों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनपर संदेह था कि वे बाला साहेब के प्रति वफादार नहीं रहे। बाल ठाकरे शिवसैनिकों के अपने प्रति इस विश्वास को 'टाल' नहीं सके और उनकी गुजारिश को स्वीकार किया। इसके बाद बाल ठाकरे जबतक जीवित रहे, उनका शिवसेना पर एकाधिकार स्थापित रहा और उन्होंने आगे चलकर बेटे उद्धव ठाकरे को उत्तरधिकारी के तौर पर स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया।

Uddhav Thackeray's political life is not very old. But in two decades he became the Chief Minister of Maharashtra, but completely failed to save the power of Shiv Sena