Kamala Mills Fire: आग के चलते कई टीवी चैनलों का प्रसारण बंद

Kamala Mill Compound: Fire in Taxi bar leaded to death of 12 people, many injured | वनइंडिया हिंदी

मुंबई: लोअर परेल के कमला मिल कंपाउंड के मोजोस लाउंज में भीषण आग की वजह 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्‍य घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कमला मिल कंपाउंड में कई चैनलों के ऑफिस भी मौजूद है। बिल्डिंग में लगी आग के चलते कई टीवी चैनलों का प्रसारण रुक गया है।

इस बिल्डिंग से टाइम्स ग्रुप के कई चैनलों का प्रसारण होता था। आग की वजह से बिल्डिंग खाली करवा दी गई। जिसके चलते ईटी नाउ, मिरर नाउ, जूम टीवी और टीवी 9 मराठी का प्रसारण फिलहाल बंद है। खबरों के मुताबिक प्रशासन इमारत के अंदर लोगों को प्रवेश करने की इजाजात तभी देगा जब उसे दमकल विभाग की ओर से क्लियरेंस मिल जाएगा।

#KamalaMills Fire: Transmission of the TV channels ET Now, Mirror Now, Zoom & TV9 Marathi affected due to the fire. pic.twitter.com/rF07LhfcsR — ANI (@ANI) December 29, 2017

मीडिया रिपोर्ट मुताबिक, हादसे में मरने वाले लोग की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। वहीं रेस्टोरेंट में एक बड़ी चूक सामने आई है कि वहां पर आग बुझाने वाले यंत्र मौजूद नहीं थे, साथ ही फायर एग्जिट पर सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से लोग वहां से निकल नहीं पाए।