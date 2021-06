India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 9 जून। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां और उनके पति निखिल जैन के बीच पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों की शादी टूटने की कागार पर है। अब नुसरत जहां ने निखिल जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नुसरत ने कहा है कि निखिल जैन ने उनके बिना अनुमति के गैर कानूनी रूप से बैंक से पैसे निकाल लिए। इतना ही नहीं नुसरत जहां ने ये भी आरोप लगाया है कि बैंक लॉकर में रखे उनके पुश्‍तैनी गहने भी निखिल जैन ने निकाल लिए। विस्‍तार से जानिए पूरा मामला

English summary

Speaking about her separation from businessman Nikhil Jain, actress-politician Nusrat Jahan said, "The one who claims to be 'rich' and 'been used by me' has been taking money by accessing my bank accounts illegally even post-separation.