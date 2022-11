'मैं क्यों sorry बोलूं, जब मैंने...', मोदी-शाह को दुर्योधन और दुशासन बताने वालीं क्या बोलीं TMC MLA

India

oi-Pallavi Kumari

TMC MLA Sabitri Mitra Mukherjee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की विधायक और टीएमसी महिला नेता सावित्री मित्रा मुखर्जी विवादों में हैं। रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सावित्री मुखर्जी ने कहा, ''मैं अमित शाह जी से कहूंगी, मैं मोदी जी से कहूंगी, मैं पश्चिम बंगाल के अन्य भाजपा नेताओं से कहूंगी कि आप सभी दुर्योधन और दुशासन हैं।" बीजेपी विधायकों ने बंगाल विधानसभा के बाहर सावित्री मित्रा मुखर्जी के खिलाफ विरोध किया है औ माफी मांगने की मांग की है। जिसके बाद सावित्री मित्रा मुखर्जी ने कहा कि वो माफी क्यों मानेंगी, जब उन्होंने पीएम मोदी या गृह मंत्री शाह को 'दुर्योधन और दुशासन' नहीं कहा।

Following her supreme leader's footsteps she engaged in name-calling & described Hon'ble PM & Hon'ble HM as Duryodhan & Dushasan from a political rally today at Malda.

But, her hatred for Gujaratis is incomprehensible. She labelled the people of Gujarat as traitors.

Unfortunate. pic.twitter.com/N3itfdpCfM