जब बाइक सवार के पीछे पड़ गया टाइगर, VIDEO वायरल

India

oi-Ruchir Shukla

नई दिल्ली। ऐसा अकसर देखने को मिलता है कि आप बाइक से या फिर कार से कहीं जा रहे हों और अचानक ही कुत्ते आपके पीछे दौड़ पड़ें। लेकिन सोचिए अगर आप किसी जंगली इलाके से गुजर रहे हों और अचानक ही बाघ आपके पीछे पड़ जाए, तो आपका क्या हाल होगा? ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बाइक सवार शख्स जंगली रास्ते से गुजर रहा है, इसी दौरान एक बाघ बड़ी तेजी से उसका पीछा करता हुआ नजर आता है।

This. An hour before I passed on this road, the #tiger did. It's not an attack. It's a mock charge on a #highway that cuts through a #wildlife #sanctuary . B aware of #wildlife ,follow rules when passing through #wild habitats.dont panic, give the animal space to avoid conflict pic.twitter.com/EResYjZc5M

