लक्षद्वीप के बाद मिनिकॉय की भाजपा ईकाई के तीन पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, जानिए क्यों खराब हुआ माहौल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 14। लक्षद्वीप में भाजपा के एक दर्जन से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब मिनिकॉय द्वीप के भी तीन पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को मिनिकॉय द्वीप की भाजपा ईकाई के तीन पदाधिकारियों ने लक्षद्वीप भाजपा अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इन पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे के साथ कहा है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप में वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम आगे पार्टी के साथ काम नहीं कर पाएंगे।

आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे से खराब हुआ माहौल

आपको बता दें कि लक्षद्वीप में स्थानीय निवासी और फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद वहां का माहौल और खराब हो गया है। उनके खिलाफ हुए केस के विरोध में शुक्रवार को भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे दिए थे। अपने त्याग पत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि सुल्ताना के खिलाफ हाजी के आरोप एकदम बेबुनियाद हैं और ऐसा उन्हें और उनके परिवार के भविष्य को बर्बाद करने के उद्देश्य से किया गया था।

