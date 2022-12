हिमाचल प्रदेश की जीत से उत्साहित कांग्रेस, सांसद आनंद शर्मा ने कहा- इसका असर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिखेगा

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पांच साल बाद फिर से वापसी कर ली है। हिमाचल की जीत पर सांसद आनंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है।

गुजरात विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि गुजरात के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है और बीजेपी की सत्ता से विदाई होती दिख रही है। हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब इसे आने वाले चुनावों के लिए अपना आधार मान रही है। दरअसल, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा है कि उत्तर भारत में कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, हम इसे आधार बनाकर अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे।

हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की लोकसभा हमीरपुर में भाजपा का क्या हुआ ?

कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी यह जीत- आनंद शर्मा

आनंद शर्मा ने कहा कि इस जीत से आने वाले चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अगले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि इस जीत से दिया गया संदेश हमारे काम आएगा। आनंद शर्मा ने आगे कहा है कि देवभूमि के मतदाताओं ने संदेश दे दिया है कि अग्निवीर योजना को खत्म करना ही होगा, बीजेपी को उन सभी क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है, जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं।

#WATCH |Congress MP Anand Sharma says, "...Devbhoomi has sent a message. Scrap Agniveer Scheme. In all those areas from where a large number of young people go to Army, BJP has been hammered. It's very clear. 2nd, they must restore Old Pension Scheme..."#HimachalPradeshElection pic.twitter.com/FujmBN69oL