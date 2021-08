Third Monday of Sawan 2021: महाकलेश्वर मंदिर में हुई 'भस्म आरती', शिवालयों में लगे हर-हर-महादेव के जयकारे

India

नई दिल्ली, 09 अगस्त । आज शिव के प्रिय महीने सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के हर सोमवार की तरह आज का सोमवार भी काफी खास है। आज का दिन कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है । आज के दिन जो भी भक्त प्रभु की पूजा पूरी श्रद्दा के साथ करता है, वो सेहतमंद रहता है। आज का सोमवार सुख-खुशी और आर्थिक वैभव प्रदान करने वाला है। अगर आज शिवभक्त भोलेनाथ की भांग, धतूरा और शहद से पूजा करें, तो उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य और हर तरह का सुख प्राप्त होगा।

Devotees gather at the Gauri Shankar Temple to offer prayers on the third Monday of 'sawan' month. 'Bhasma aarti' performed at Mahakaleshwar temple. here is Video. Please have a look.