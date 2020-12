जानिए क्यों आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #थैंक्यू पीएम मोदी

India

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मंगलवार को #थैंक्यू पीएम मोदी हैशटैग ट्रेंड होते दिखा। ट्विटर पर हजारों यूर्जस ने पीएम मोदी के टैग कर #ThankYouPMModi के साथ अपनी पोस्ट शेयर की। दरअसल व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने भारत की 'इन्वेस्ट इंडिया' को 'संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020' का विजेता घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीतने के लिए शुभकामनाएं दीं। उनके बधाई ट्वीट के साथ ही ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि यह पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार भारत को निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा स्थल बनाने और कारोबार करना अधिक सुगम (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने 'इन्वेस्ट इंडिया' को 'संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020' का विजेता घोषित किया है।

This award is a testament to PM @NarendraModi ji's vision of Aatmanirbhar Bharat & making India a preferred investment destination #ThankYouPMModi

Proud moment for the country 🇮🇳 as @UNCTAD declares @InvestIndia the winner 🏆 of Investment Promotion Award 2020.

यह पुरस्कार दुनिया भर की निवेश प्रोत्साहन एजेन्सियों की श्रेष्ठ परंपराओं , प्रक्रियाओं तथा उपलब्धियों के आकलन के आधार पर दिया जाता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने 180 निवेश प्रोत्साहन एजेन्सियों के कामकाज का आकलन किया था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था (यूएनसीटीएडी) ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को संस्था के जिनेवा स्थित मुख्यालय में किया गया।

Thank you @investindia for all the hardwork and congratulations on winning the UNCTAD Investment Promotion Award 2020! Ease of doing business has definitely improved! #ThankYouPMModi @UNCTAD@PMOIndia@narendramodi@NITIAayog@DIPPGOI@CimGOI@PiyushGoyal@investindia