श्रीनगर के लाहपोरा इलाके में CRPF के दल पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 3 घायल

oi-Love Gaur

जम्मू: भारतीय सेना घाटी में लगातार आतंकियों के खात्मे का काम कर रही हैं। ऐसे में आतंकी पूरी तरह से बौखला गए है, जिन्होंने एक बार फिर सेना पर छिपकर वार किया है। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीए दल पर हमला किया है। इस हमले में 1 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं तीन जवान घायल हुए हैं। आतंकियों ने इस हमले को लावापोरा इलाके में अंजाम दिया। हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक लावापोरा इलाके में सीआरपीएफ की टीम तैनात थी। इसी दौरान अचानक एक गाड़ी पर सवार होकर आतंकी आए और तैनात भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। एकदम से हुई फायरिंग में चार जवानों को गोली लग घई। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से भाग खड़े हुए।

Jammu and Kashmir: One CRPF personnel lost his life and three injured as terrorists attacked a CRPF party in Lawaypora area on the outskirts of Srinagar city today.

