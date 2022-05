मिशन 2024 पर निकले के चंद्रशेखर राव? अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात

India

नई दिल्ली, मई 21। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियां अभी से चल रही हैं। विपक्ष की ओर से चेहरे के रूप में कई बड़े नाम अभी तक खुद को पेश कर चुके हैं। इनमें ममता बनर्जी का नाम सबसे अधिक सुर्खियों में है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अब इसी दौड़ में शामिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि के चंद्रशेखर 10 दिन के अलग-अलग राज्यों के दौरे पर हैं, जहां वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। शनिवार को उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की।

अखिलेश और केजरीवाल से मिले चंद्रशेखर राव

जानकारी के मुताबिक, अखिलेश के साथ के चंद्रशेखर राव ने देश से जुड़े तमाम अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि राव और अखिलेश के बीच महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। अखिलेश यादव से मिलने के बाद के चंद्रशेकर राव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान मोहल्ला क्लीनिक और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि केसीआर मोती बाग के एक स्कूल में भी पहुंचे। बता दें कि केसीआर और केजरीवाल के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं।

Former Uttar Pradesh Chief Minister Sri @YadavAkhilesh met Chief Minister Sri K. Chandrashekar Rao at his residence in New Delhi. The two leaders discussed current national issues. pic.twitter.com/eVKRymyFiE

केसीआर से मिलने के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बात की और बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के एक स्कूल का दौरा किया है, जहां उन्होंने स्कूल की सुविधाओं को देखा। हम उनका और उनकी टीम का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने स्कूल के हर विवरण को देखा और पूछा, शिक्षा में उनकी गहरी रुचि देखकर अच्छा लगा।

Telangana CM has come to Delhi and visited a school where he saw the facilities there. We heartily welcome him & his team. He observed & asked about every detail of the school, it's nice to see his deep interest in education: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/rGUHVu6miL