Telangana: घर में घुसकर 24 वर्षीय लड़की को उठा ले गए 100 से भी ज्यादा लोग, सामने आया Video

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के आदिभटला इलाके निवासी पीड़ित परिवार का कहना है कि लाठीं-डंडों से लैस 100 से ज्यादा उनके घर में घुसे और उनकी 24 वर्षीय बेटी वैशाली को जबरन उठा ले गए।

India

oi-Rahul Goyal

Telangana News: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में एक 24 वर्षीय लड़का का अपहरण कर लिया गया। अपहरण का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो के मुताबिक, 100 से भी ज्यादा लोग 24 वर्षीय लड़की के घर में जबरन घुस गए और उसे उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, भीड़ ने घर और गांड़ी में तोड़फोड़ की और अपहरण का विरोध करने पर लड़की के पिता को भी लाठी-डंडों से पीटा। तो वहीं, अब वायरल वीडियो और पीड़ित लड़की के परिजनों को तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि इस घटना का समाचार एजेंसी एएनआई ने वीडियो भी जारी किया है। एएनआई के मुताबिक, 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने इस घटना को रंगा रेड्डी जिले के आदिभटला इलाके में अंजाम दिया है। बता दें, 24 वर्षीय लड़की के अपहरण की फुटेज वहां कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं, इस वीडियो में भीड़ को घर में तोड़फोड़ करते और लड़की के परिवार को पीटते देखा जा सकता है। बता दें कि लड़की को अगवा करने वालों की जो वीडियो सामने आई है उसमें उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे है।

इस घटना के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि लाठी-डंडों से लैस करीब 100 लोग उनके घर में घुसे और उनकी 24 साल की बेटी वैशाली को जबरन उठा ले गए। इस दौरान उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और उनका विरोध करने पर उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि छानबीन की जा रही है। पूरी घटना एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई युवक एक घर में घुसकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।

तो वहीं, इस घटना के बाद अगवा हुई लड़की की मां ने एक युवक पर शक जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले एक युवक ने उनकी बेटी वैशाली को प्रपोज किया था। लेकिन वैशाली ने उसे मना कर दिया था। तो वहीं, इस मामले में पुलिस ने पीड़िता परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'यह निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध है। हमने माता-पिता से बात की और जानकारी ले ली है। हमने आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं।'

#WATCH | Ranga Reddy, Telangana | A 24-yr-old woman was kidnapped from her house in Adibatla y'day. Her parents alleged that around 100 youths barged into their house, forcibly took their daughter Vaishali away & vandalised the house. Police say, case registered & probe underway. pic.twitter.com/s1lKdJzd2B