39 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करा चुकी है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोली- शादी हो, ये जरूरी नहीं

मुंबई, 06 जुलाई। बॉलीवुड में अपने लंबे करियर के लिए स्टार्स देर से शादी करते हैं, खास तौर पर महिला एक्टर्स में यह धारणा अधिक है कि शादी और बच्चे होने के बाद उन्हें फिल्मों में लीड रोल या काम मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में बॉलीवुड स्टार या तो देर से शादी करते हैं या फिर सलमान खान की तरह आजीवन कुंवारे ही रहते हैं। हालांकि यह उनका निजी फैसला भी हो सकता है, अब एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी एक्टर सलमान खान के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मशहूर अभिनेत्री काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।

English summary

Tanisha Mukherjee, who has frozen her eggs at the age of 39 said married is not necessary