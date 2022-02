चुनाव से पहले प्रत्याशी ने वोटरों को बांटे 'सोने के सिक्के', निकले नकली, आई शामत

India

oi-Vijay

चेन्‍नई। दक्षिण भारतीय राज्‍य तमिलनाडु में वोटरों को लुभाने के लिए एक प्रत्याशी ने सोने के सिक्‍के बांटे। उसने वोटरों से कहा कि, पार्षद के चुनाव में अब हमें ही वोट देना। सोने के सिक्‍के लेने वाले बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में उन्‍हें जब सोने के नकली होने की सच्चाई पता चली उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

English summary

Woman candidate distribute Fake Gold Coins For Votes, when few people went to pawn the gold coins, they came to know the coins were made up of brass and not gold.