तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं को वोट डालने के एक महीने तक करना होगा रिजल्ट का इंतजार

विधानसभा चुनाव 2021: भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा ने देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। असम और बंगाल में 27 मार्च, 2021 से वोटिंग शुरू होगी लेकिन सभी राज्यों के नीतजों का ऐलान एक साथ यानी 2 मई, 2021 को किया जाएगा।

People of Tamil Nadu, Kerala and Puducherry will vote on Apr 6 and then will have to wait for almost a month to know who they elected to rule.

