तमिलनाडु: राजनाथ सिंह बोले- COVID-19 के बाद हम लिखने जा रहे भारत के विकास की अगली कहानी

India

oi-Akarsh Shukla

सेलम। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के सेलम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद हम भारत के विकास की अगली कहानी लिखने जा रहे हैं। मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा।

राजनाथ सिंह ने कहा, 'हमने केवल कोरोना पर ही काबू पाने में सफलता नहीं पाई है। बल्कि इसकी 'मेक इन इंडिया' वैक्सीन बनाने में भी सफलता पाई है। इसका इस्तेमाल हम केवल देश में ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों को अपनी वैक्सीनी देकर उनकी मदद भी कर रहे हैं।' अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हवाले से आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का भी दावा किया है।

After the COVID-19 pandemic, we are going to write India's next growth story. Foreign investment is also increasing day by day in our country, due to which the stock market is not only jumping but playing Jallikattu: Defence Minister Rajnath Singh at Tamil Nadu BJYM convention pic.twitter.com/Mi9g9m7yDS