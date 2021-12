नरेंद्र तोमर ने की मोदी की तारीफ, बोले- ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे, पीएम ने काशी में बरसाए फूल

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर गुजरात के आंणद में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेस के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। वही कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि, पीएम ने काशी कोरिडोर बनाने वालों पर फूल बरसाए है।

कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि, हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगरों का हाथ काट दिया गया था लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगरों का फूल बरसाकर स्वागत कर एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। नरेंद्र तोमर ने आगे कहा कि, गुजरात खेती और सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, यहां पीने के पानी की कमी भी बहुत थी। सरकारें तो बहुत आईं और गईं लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया।

#WATCH | On one hand, Taj Mahal workers' hands were chopped off, and then there is PM Modi who showered flowers on the workers behind development of the Kashi Vishwanath corridor to express his gratitude: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar in Anand, Gujarat pic.twitter.com/nXyLjMp8CL