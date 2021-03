कौन हैं तापसी पन्नू के ब्वॉयफ्रेंड मैथियास बोए, एक्ट्रेस पर IT रेड के बाद किरेन रिजिजू से की मदद की अपील

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर और ऑफिस में आयकर विभाग के छापे के बाद हर एक्ट्रेस के फैंस टेंशन में हैं। अनुराग और तापसी को इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ फैंस और परिवार का ही नहीं बल्कि कई राजीनतिक पार्टियों का भी सपोर्ट मिला है। अभिनेत्री तापसी पन्नू को इस कठिन समय में उनके विदेश ब्वॉयफ्रेंड मैथियास बोए का भी सपोर्ट मिला है। उन्होंने एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स रेड की आलोचना की है।

Finding myself in a bit of turmoil. Representing 🇮🇳 for the first time as a coach for some great athletes, meanwhile I-T department is raiding Taapsee’s houses back home, putting unnecessary stress on her family, especially her parents. 🤷‍♂️. @KirenRijiju please do something👍🏼.