रिया चक्रवर्ती का VIDEO वायरल, बोली- अपुन गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराता है, डॉन तो अपुन से ऊपर है

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसमें वह गुंडे मवालियों की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में रिया डॉन, हफ्ता वसूली जैसे शब्द बोल रही है। साथ ही कह रही है कि वह जानती है कि कैसे लोगों को मैनीप्युलेट करना है। वह अपने ब्वॉयफ्रेंड को गुंडा बता रही है, हालांकि ये साफ नहीं है कि वह सुशांत के बारे में बात कर रही है या किसी अन्य व्बॉयफ्रेंड के बारे में।

Bihar Police have found an undated video of Rhea Chakraborty, in which she could be heard as using words like hafta vasooli (extortion), gunda, don etc.

She said 'Don apun ke upar hai'

There are no details as regards in what context the conversation was happening in the video. pic.twitter.com/qzesPV6tqd