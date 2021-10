सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुई फिजिकल सुनवाई, मार्च 2020 के बाद से था बंद

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। कोरोना की रफ्तार के कम होने के साथ ही जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। ऑफिसों, विभागों को फिर से खोला जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी फिर से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से फिजिकल सुनवाई की शुरुआत कर दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना न इसकी घोषणा की तो वकीलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, हालांकि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने फिजिकल सुनवाई का विरोध भी किया है। वहीं बार एसोशिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से फिजिकल सुनवाई को शुरू करने की मांग की थी। गौरतलब है मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई हो रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण ये फैसला लिया गया था। आज से फिर से फिजिकल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिजिकल सुनवाई के दौरान कुछ अहम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। वहीं वकीलों को जिरह के समय मास्क हटान की छूट मिली है।

Supreme Court has recently issued new SoPs for hybrid hearings as per which all cases on Wednesdays and Thursdays to be heard only in physical presence of the counsels/parties in courtrooms. pic.twitter.com/mSijsRRKeY