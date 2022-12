बलात्कार के 11 दोषियों की रिहाई पर फिर से विचार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो की याचिका

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 11 बलात्कार के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की थी। बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

Bilkis Bano supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिलकिस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बिलकिस बानो ने 2002 में उसके साथ हुए गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई पर फिर से विचार करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। बिलकिस बानो ने दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी। उन सभी 11 को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीन कोर्ट ने इस याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए मना कर दिया है।

2008 में जिन गैंगरेप दोषियों को कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था, इस साल 15 अगस्त को उन्हें गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अपनी छूट नीति के तहत उन दोषियों को रिहा कर दिया।

गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय बिलकिस बानो 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

