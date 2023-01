SC ने खारिज की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका, चलेगा रेप का केस

SC ने खारिज की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब उन पर रेप केस चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट से भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका मिला है। शीर्ष अदालत ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका के जरिए उस आदेश को चुनौति दी गई है, जिसमें 2018 के कथित बलात्कार मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था।

Supreme Court dismisses a plea of Bharatiya Janata Party leader (BJP) leader Syed Shahnawaz Hussain challenging the Delhi High Court order which upheld the decision of the trial court to order registration of FIR against him in relation to the alleged 2018 rape case. pic.twitter.com/GIv9FI7M0p