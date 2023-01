Priyanka Gandhi Karnataka की भाजपा सरकार पर बरसीं, कहा- भ्रष्टाचार से ₹ 1.5 लाख करोड़ का नुकसान

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आगामी कुछ महीनों में होने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है।

Priyanka Gandhi Karnataka Assembly Election के सिलसिले में बीजेपी पर अटैक करती दिखीं। बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ के नुकसान और करप्शन का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वोट देने से पहले पिछले कुछ सालों को देखें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपये के करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है।

उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार से 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पीएसआई घोटाला वास्तव में शर्मनाक है, आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और यही आपको सत्ता में बैठे नेताओं से मिलता है।

