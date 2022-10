SpiceJet को क्या हो गया है ? गोवा-हैदराबाद फ्लाइट में यात्रियों से बोला 'कूदो और भागो'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Goa-Hyderabad SpiceJet flight: विमान के अंदर धुआं भर जाए और क्रू मेंबर ऐलान करें कि अब सिर्फ दुआओं का ही आसरा है, तो यात्रियों पर क्या गुजरेगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। गोवा से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट विमान के यात्रियों के साथ 12 अक्टूबर को यही सब हुआ। स्थिति ऐसी आ गई कि क्रू ने ऐलान किया कि जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इमरजेंसी डोर खुले आपको विमान से कूदकर भाग जाना है। हद तो ये हो गई कि कुछ यात्रियों ने धुएं से भरे विमान का वीडियो बना लिया या तस्वीरें खींच लीं तो क्रू वालों ने ना सिर्फ उसे डिलीट करने का दवाब डाला, बल्कि मना करने पर फोन ही छीनने लगे।

English summary

SpiceJet:Smoke filled SpiceJet's Goa to Hyderabad flight. The crew asked the passengers to pray to God and after landing advised them to immediately jump and run away