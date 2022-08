धनबाद जज हत्याकांड: CBI कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

India

oi-Love Gaur

रांची, 06 अगस्त: विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस में हत्या के 2 दोषियों को मौत तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। जज को ऑटोरिक्शा से कुचले जाने के ठीक एक साल बाद सीबीआई की स्पेशल अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था।

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को धनबाद जज हत्याकांड में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दे ंकि 49 वर्षीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जहां उनकी तरफ बढ़ते तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा ने पीछे से टक्कर मारी थी, और उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

A special CBI court of Dhanbad, today sentenced two convicted of killing a Dhanbad judge, to rigorous life imprisonment till death. It was on July 28 that the court had convicted them.