आते लग रहे अच्छे दिन : खाने-पीने की चीजें सस्ती होना शुरू

नई दिल्ली, 14 जुलाई: मई के मुकाबले थोक महंगाई दर में मामूली राहत मिली है। हालांकि जून 2021 की तुलना में इस बार का आंकड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन बढ़ती थोक महंगाई के बीच घटते दामों को लेकर एक उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 14 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति (महंगाई) जून 2022 में घटकर 15.18 प्रतिशत रह गई है।

सरकार ने बताया कि मई 2022 में WPI 15.88% से मामूली कम है। मई में WPI मुद्रास्फीति 15.88 प्रतिशत थी, जो कम से कम तीन दशकों में सबसे अधिक है। जून 2021 में यह दर 12.07 प्रतिशत थी।

The annual rate of inflation based on the All-India Wholesale Price Index (WPI) number is 15.18% (Provisional) for the month of June 2022 (over June 2021), marginally lower than the WPI number of 15.88% in May 2022: GoI