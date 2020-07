बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के ISI-पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं तार, BJP के बड़े नेता का दावा

India

नई दिल्ली- बॉलीवुड के ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है और ऐसे में भाजपा के एक बड़े नेता ने बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के पाकिस्तान में मौजूद देश विरोधी ताकतों से तार जुड़े होने का दावा करके बहुत सनसनीखेज धमाका कर दिया है। यह दावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बिजयंत जय पांडा ने किया है। पांडा ने यह दावा किया है कि बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के उन पाकिस्तानियों और एनआरआई से लिंक हैं, जो जम्मू-कश्मीर में हिंसक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहे हैं और उसे प्रोत्साहित करते रहे हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी धीरे-धीरे सुलगते हुए कब बड़ा विस्फोट करेगी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले भाजपा नेता बिजयंत पांडा ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि, ओडिशा से पूर्व सांसद ने अपने खुलासे में किसी का भी नाम नहीं लिया है और उम्मीद जताई है कि बॉलीवुड के देशभक्त लोग ऐसे लोगों का त्याग करेंगे। पांडा ने इतना बड़ा धमाका करने के लिए सोशल मीडिया ट्विटर का सहारा लिया है। उन्होंने लिखा है, 'बॉलीवुड की कुछ हस्तियों का कुछ पाकिस्तानियों और एनआरआई के साथ निजी और कारोबारी तार जुड़े होने के चौंकाने वाले दस्तावेजी सूत्र, जिनका जम्मू और कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने का निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिनके आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ प्रमाण योग्य संबंध रहे हैं।' उन्होंने आगे आशा व्यक्त की है कि 'बॉलीवुड के देशभक्त उन्हें ठुकरा देंगे'

उनके इस ट्वीट के साथ ही तत्काल प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गईं। कुछ का कहना है कि इस दावे के बारे ठोस जानकारी दें या बॉलीवुड के उन हस्तियों के नाम जाहिर करें। कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि इसका एनआईए से जांच क्यों नहीं करवाते।

इससे पहले एक और भाजपा के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था हर लॉबी बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा है कि अच्छा है कि राजपूत की मौत पर मंथन चल रहा है, लेकिन दुख की बात है कि हमनें एक टैलेंट को खो दिया है। लेकिन, इस मंथन से मीडिया, इंटरटेंमेंट, पब्लिशिंग सब बेनकाब हो गए हैं, आगे और होंगे।

