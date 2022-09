सीता सोरेन कौन हैं ? JMM प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू जिन्होंने अपनी ही सरकार का बढ़ा दिया है संकट

India

रांची, 14 सितंबर: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का एक संकट कम होता है तो दूसरा सामने आ जा रहा है। पहले से ही मुख्यमंत्री की विधायकी पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है और अब उनकी भाभी सीता सोरेन ने ही अवैध खनन का बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने सीएम सोरेन से तो कार्रवाई की मांग की ही है, उन्होंने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय तक को इस संबंध में ऐक्शन लेने के लिए लिख दिया है। अगर उनकी मांग पर केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है तो हेमंत सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि सीता सोरेन की झारखंड और जेएमएम की राजनीति में क्या भूमिका है और उनका यह तेवर क्यों महत्वपूर्ण है?

JMM's MLA Sita Soren opened a front against Hemant Soren govt, surrounded in the case of illegal mining. Sita is the elder daughter-in-law of Shibu Soren, hence the comparison with Aparna Yadav