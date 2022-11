गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाला आफताब लॉकअप में 24 घंटे कैमरे की निगरानी में, सोते हुए तस्वीर आई सामने

India

oi-Pallavi Kumari

Shraddha Murder Case: दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली के महरौली में रहने वाला आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Ameen Poonawala), जिसने कथित तौर पर अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा की 18 मई को गला घोंट कर हत्या कर दी। उसके बाद श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया और दिल्ली के अलग-अलग जंगलो में फेंक दिया। आफताब अमीन पूनावाला फिलहाल पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में है, इस दौरान आफताब को लॉक-अप में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉक-अप में 24/7 आफताब कैमरे की निगरानी में है। कंबल ओढकर उसकी सोते हुए तस्वीर सामने आई है।

Aftab Amin Poonawala seen sleeping inside Delhi Police lockup in Mehrauli

Aftab Amin looks to have no remorse and no guilt, six months after he killed his live-in partner Shraddha & dismembered her into 35 parts.

Mind you, only 18 parts have been recovered.Such was the planning pic.twitter.com/iIoMPFFx73