आंदोलन के बीच शिवराज का बड़ा ऐलान, MP के किसानों की पूरी फसल खरीदेगी सरकार, बाहरी आया तो होगी जेल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। किसान आंदोलन की आग अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश में फैल चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है वहीं, देश की गई बड़ी हस्तियों ने भी किसान प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत किसानों के लिए आज पहली किस्त जारी कर दी गई है।

किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को एक और बड़ी राहत की खबर दी है। सीएम ने कहा, 'हमने तय किया है कि राज्य में किसानों की जितनी पैदावार होगी उतनी खरीद ली जाएगी। लेकिन अगर बाहर से कोई आया, अगल-बगल के राज्यों से बेचने या बेचने का प्रयास भी किया तो उसका ट्रक राजसात करवाकर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा।'

Congress has always opposed farmers. They're distressed, they're looking for some chaos. It was the same Congress that instigated farmers in Neemuch & Mandsaur and fanned violence. We will not let Congress do this at any cost in Madhya Pradesh: MP CM Shivraj S Chouhan, in Sehore pic.twitter.com/nfKq46lrVN