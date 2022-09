'MNS नेता मांगें माफी, पार्टी से हो निलंबित', मुंबई में महिला से बदसलूकी पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 02 सितंबर: मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में एक व्यक्ति द्वारा उसकी सहमति के बिना उसकी दुकान के सामने बांस की छड़ी (विज्ञापन के लिए) लगाने को लेकर एक बुजुर्ग महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले में एक गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है, तीन गिरफ्तारियां की गई हैं। आरोपी व्यक्ति राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का सदस्य है और उसकी पहचान विनोद अर्गिल के रूप में हुई है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता द्वारा बजुर्ग महिला के साथ की गई बदसलूकी के मामले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि मनसे नेता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक व्यवहार है। यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। उन्हें (मनसे नेता) सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उन्हें पार्टी के सभी पदों से निलंबित करने की मांग करती हूं।''

It's totally unacceptable and shameful behavior. It's not Maharashtra's culture. He (MNS leader) should publicly apologize to all the women of Maharashtra. I demand MNS chief Raj Thackeray to suspend him from all party posts: Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi (01.09) https://t.co/XL7bM3ABEe pic.twitter.com/WdAXn8i31v