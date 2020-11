'कराची स्वीट्स' के मालिक ने ढका दुकान का नाम, शिवसेना नेता ने दी थी नाम बदलने की चेतावनी

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। शिवसेना के फायरब्रांड नेता नितिन नांदगांवकर (Nitin Nandgaokar) की चेतावनी के बाद बांद्रा स्थित कराची स्वीट्स के मालिक ने अपनी दुकान का नाम अखबार से ढक दिया है। आपको बता दें कि नितिन मधुकर नंदगांवकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कराची स्वीट्स के मालिक को दुकान का नाम बदलने को कह रहे थे। उनका कहना था कि वो मुंबई में रहकर दुकान का नाम कराची नहीं रख सकते, इसलिए वो इसे मराठी स्वीट्स कर सकते हैं। अब इस चेतावनी के बाद दुकान के मालिक ने पेपर से उस बोर्ड को ढक दिया है, जिसपर कराची स्वीट्स लिखा था।

Mumbai: The 'Karachi Sweets' shop in Bandra West - the owner of which was allegedly asked by Shiv Sena leader Nitin Nandgaokar to omit the word 'Karachi' from its name - now has the name covered with newspaper. https://t.co/yksVJcEvay pic.twitter.com/Ckedbi9SbA

मुंबई में कराची नाम नहीं चलेगा- नितिन नंदगांवकर

आपको बता दें कि नितिन नंदगांवकर ने वीडियो में कह रहे थे, "तुम्हें ये करना होगा, हम आपको कराची को मराठी करने का समय दे रहे हैं, मुंबई में आप कराची नाम नहीं रख सकते।।" नितिन नंदगांवकर कह रहे हैं कि कराची नाम से हमें तकलीफ है, कराची नाम से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान से आए हो। इस पर दुकान के मालिक जवाब देते हैं कि उनके परदादा आजादी के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, तो नितिन नंदगांवकर कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हमें बहुत अच्छा लगा और आपका स्वागत है, लेकिन आप मुंबई में कराची नाम नहीं रख सकते, भले ही आप किसी भी धर्म के हों।

Mumbai: Video of Shiv Sena leader Nitin Nandgaokar goes viral, where he's allegedly asking Karachi Sweets shop owner in Bandra West to change the name 'Karachi'.

"You have to do it, we're giving you time. Change 'Karachi' to something in Marathi," says Nitin Nandgaokar in video. pic.twitter.com/PfmM4B65ac