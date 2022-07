शिवसेना का कांग्रेस-NCP से मोहभंग! भाजपा के साथ लौटने को मजबूर हुए उद्धव ?

India

नई दिल्ली, 12 जुलाई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने लोकसभा सांसदों के दबाव में राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती है। इसका संकेत उद्धव के खासमखास नेता संजय राउत ने आज दिया है। कल उद्धव के घर पर इसी मसले पर पार्टी सांसदों के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद राउत ने ये इशारा किया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के अधिकतर सांसदों को अभी भी लगता है कि यदि पार्टी ने मुर्मू का समर्थन कर दिया तो एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के साथ फिर से गठबंधन का रास्ता खुल सकता है। उद्धव ठाकरे के खेमे में चल रही इस सियासी पैंतरेबाजी ने लगता है कि एनसीपी को भी नाराज किया है। क्योंकि, पार्टी चीफ शरद पवार ने अब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर ऐतराज जता दिया है।

Uddhav's Shiv Sena may move closer to Eknath Shinde faction and BJP on the pretext of Presidential elections. Sharad Pawar objected to renaming of Aurangabad and Osmanabad in changed circumstances