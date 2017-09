SpiceJet के हाथों नहीं बिकेगा NDTV, वरिष्ठ अधिकारी ने खबरों को बताया फर्जी

India

Rahul Sankrityayan

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसके संस्थापक कंपनी में अपने हिस्से का शेयर कम कर के 20 फीसदी तक सीमित कर लेंगे और SpiceJet के मालिक अजय सिंह 40 फीसदी शेयर के मालिक बन जाएंगे। अंग्रेजी समाचार The Hindu के अनुसार NDTV के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन रिपोर्ट्स का एक वाक्य तक सच नहीं है।

नई दिल्ली। समाचार चैनल NDTV ने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि अब समाचार चैनल का मालिकाना हक और शेयर में ज्यादा हिस्सा SpiceJet के मालिक अजय सिंह का होगा। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के ओर से स्थापित किए गए New Delhi Television Limited (NDTV) जल्द ही बिक जाएगा।

English summary

senior NDTV official denies reports of takeover by SpiceJet