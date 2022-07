कर्नाटक: वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर गुरुजी की होटल में चाकू मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात

India

oi-Love Gaur

हुबली, 05 जुलाई: कर्नाटक के हुबली जिले के एक फेमस होटल में मंगलवार सुबह 'सरल वास्तु' फेम चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को हुबली के प्रेसिडेंट होटल में अंजाम दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके बॉडी को केआईएमएस अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस को शक है कि गुरुजी प्रेसिडेंट होटल में कारोबार के सिलसिले में किसी से मुलाकात करने आए थे। हत्या की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है।

पुलिस कमिश्नर एन लभुराम ने बताया कि लोगों ने गुरुजी पर चाकू से वार किया। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें होटल के लॉबी एरिया में बुलाया, जहां वह ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति ने उनको अभिवादन किया और फिर अचानक छुरा घोंप दिया। कई बार वार करने की वजह से बुरी तरह से घायल हुए चंद्रशेखर गुरुजी को जब तक अस्पताल ले जाया जाता, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।

Karnataka | Saral Vastu exponent Chandrashekhar Angadi alias Chandrashekhar Guruji was stabbed by two unidentified people at The President Hotel in Hubballi. His body has been shifted to KIMS hospital.

