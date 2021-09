राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने किया पलटवार, बोले- वे GDP का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 01 सितंबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को मंहगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घसीटते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधीन ने कहा'देश आर्थिक और नेतृत्व संकट में है। उन्‍होंने बुधवार को तेल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला हैं। जिस पर भाजपा प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है।

English summary

Sambit Patra hit back at Rahul Gandhi, said – he will not be able to understand the real meaning of GDP