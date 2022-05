'आने वाले समय में ये पूरी तरह से बंद रहेगा...', ज्ञानवापी मस्जिद पर बोले सलमान खुर्शीद

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 15 मई: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने शनिवार (14 मई) को जोर देकर कहा कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का सलमान खुर्शीद ने सर्मथन किया। सलमान खुर्शीद ने एक अदालती आदेश का जिक्र किया, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद पर सलमान खुर्शीद ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले में ही इसे मंजूरी दे दी है। यह बहुत सोच-समझकर किया जा रहा था, अयोध्या को उस कानून से बाहर रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि राम मंदिर से परे, आने वाले समय के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा।''

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हम महिलाओं के लिए कोटा के लिए प्रतिबद्ध थे और कोटे के भीतर कोटा के बारे में समस्या यह थी कि हमने मान लिया था कि उस पर आसान सहमति नहीं होगी और परिणामस्वरूप, हम उस चरण में महिलाओं के लिए आरक्षण खो देंगे। हम महिलाओं के पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए खड़े हैं कि सभी श्रेणियों की महिलाओं को भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि लोग यह विश्वास करें कि एक छिपा हुआ एजेंडा है जिसे आप केवल उन महिलाओं में लाते हैं जिन्हें निर्वाचित होना आसान लगता है।

