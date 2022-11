Russian Oil पर 5 मिनट तक हुआ सवाल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने महिला पत्रकार को पढ़ाया पाठ- VIDEO

India

oi-Jyoti Bhaskar

Russian Oil की खरीद और भारत की तेल पर नीति को लेकर सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महिला पत्रकार को दो टूक लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत किसी भी तरह के दबाव में नहींं है।

पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में जहां भी तेल मिलेगा, भारत अपने हितों के आधार पर उन देशों से खरीदेगा। उन्होंने साफ किया कि खरीदारी में सरकारों की भूमिका नहीं। तेल कंपनियां खरीदारी करती हैं।

"Absolutely none. There is no moral conflict."

I asked India's Minister of Petroleum @HardeepSPuri whether there was any moral conflict around his country's importing Russian oil, he tells me without Russian oil, prices will only go up. pic.twitter.com/Q6fZ4iN5bX