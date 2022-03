यूक्रेन में जारी जंग के बीच दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 31 मार्च। रूस और यूक्रेन के बीच एक महीने से भी लंबे समय से जारी जंग के बीच आज यानि गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि वह 1 अप्रैल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

Welcoming the Foreign Minister of the Russian Federation Sergey Lavrov as he arrives in New Delhi for an official visit. pic.twitter.com/eHHCRgF30y