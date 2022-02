J&K: दशकों से रहस्यमयी समस्या झेल रहे एक आदिवासी गांव को Army ने गोद लिया, यूं आ रहा है बदलाव

Jammu And Kashmir

डोडा, 16 फरवरी: जम्मू-कश्मीर के एक आदिवासी गांव का आधे से ज्यादा परिवार दशकों से अजीब संकट झेल रहा है। उनके परिवार के कई सदस्य ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाने में सक्षम हैं। यह ऐसी रहस्यमयी समस्या है, जिसके डर से महिलाओं के गर्भवती होने पर लोग खुश नहीं होते, पूरा गांव एक चिंता में डूब जाता है। उन्हें डर लगता है कि आने वाली संतान कहीं मूक-बधिर ना पैदा हो जाए। इस गांव के लोग दशकों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन, जब से भारतीय सेना उनके संपर्क में आई है, उनके दिन फिर गए हैं। अब तो सेना ने उस गांव के कल्याण की जिम्मेदारी ही अपने कंधों पर उठा लगी है।

About half the population of a village situated on the top of a mountain in Jammu and Kashmir is deaf and mute, the Indian Army has adopted that village