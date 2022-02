रूस-यूक्रेन संकट: रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी

India

oi-Sagar Bhardwaj

कीव, 24 फरवरी। रूस-यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में स्थिति अभी काफी अनिश्चित है। आप जहां हैं वहां शांति बनाए रखें और अपने घरों, हॉस्टलों और रास्तों जहां भी हैं वहां सुरक्षित रहें। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि राजधानी कीव की तरफ यात्रा कर रहे भारतीय अस्थाई तौर पर अपने शहरों में सुरक्षित स्थानों पर लौट जाएं। वे सभी लोग जो कीव की यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कीव के पश्चिमी भागों से यात्रा कनरे वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अस्थाई रूप से अपने-अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है। लोगों को यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगते सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी गई है।

All those who are travelling to Kyiv, incl those travelling from western parts of Kyiv, are advised to return to their respective cities temporarily, especially towards safer places along the western bordering countries: Embassy of India in Kyiv, Ukraine #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/QAxAdK0FQ4