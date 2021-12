ट्रेन के नीचे जाती जिंदगी को RPF के जवान ने बड़ी मुस्तैदी से बचाया, रेलवे ने ट्वीट किया वीडियो

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, दिसंबर 03। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर तैनात एक रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने बड़ी ही मुस्तैदी से भागते हुए एक महिला की जिंदगी को बचाया। वो महिला ट्रेन के नीचे आने ही वाली थी कि तभी रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने और RPF जवान ने भागकर उस महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो रेलवे ने ही जारी किया है।

On 29.11.21 SI/Bablu Kumar of RPF Post Purulia saved the life of a lady passenger while she was trying to de-board & almost come in the gap between train & platform in running train no 22857 at Purulia station.@RPF_INDIA @sanjay_chander @zscrrpfser@ADRARAIL pic.twitter.com/qC5eHeDu45