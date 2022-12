Video: 120 KM तैरकर पहुंचने वाले रॉयल बंगाल टाइगर को जंगल में छोड़ा गया

असम में 120 किलोमीटर तैरकर पहुंचने वाले बंगाल के रॉयल टाइगर को रिजर्व में छोड़ दिया गया। फिलहाल टाइगर पूरी तरह से स्वस्थ्य है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

एक रॉयल बंगाल टाइगर जो 120 किलोमीटर ब्रम्हपुत्र नदी में तैरकर असम के उमानंद द्वीप तक पहुंचा था, उसे सोमवार को स्वास्थ्य जांच के बाद नामेरी टाइगर रिसर्व में वापस छोड़ दिया गया। नामेरी टाइगर रिसर्व छोड़ने का वीडियो फारेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है। जिसमें टाइगर पिंजरे से बाहर कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि, जैसे ही उसे छोड़ा गया, वह पास स्थित झाड़ियों में जाकर छिप गया।

ये भी पढ़ें- Panna Tiger Reserve: घास से निकलकर गुर्राते हुए पर्यटकों की गाड़ी के सामने आ गया 'टाइगर'

This tiger swam more than 50km downstream in Brahmaputra river to reach Umananda Island in Assam. Was captured & after a through health check up was released back into the wild at Nameri Tiger Reserve today.

Well done team Assam. Source: FD pic.twitter.com/HWSTVoYh8c