Panna Tiger Reserve: घास से निकलकर गुर्राते हुए पर्यटकों की गाड़ी के समाने आ गया 'टाइगर'

टाइगर को नजदीक से निहारने पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। बीते दिनों मड़ला में घास के मैदान से गुजर रहे सैलानियों की गाड़ियों के बीच घास से निकल एक टाइगर पहुंच गया।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

जरा सोचिये...आप जंगल में घास के मैदानों में खुली जीप में घूम रहे हैं और पास की ऊंची घास के बीच से निकलकर एक भारी-भरकम ढीलढौल वाला बाघ गुर्राते हुए गाड़ी के सामने आ जाए तो आपकी हालत क्या होगी? दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों टाइगर सैलानियों को ऐसे ही दीदार करा रहे हैं। ठंड बढ़ने के कारण टाइगर खुले इलाकों मे धूप सेंकते नजर आ जाते हैं। कभी पहाड़ी पर तो कभी घास के मैदान में तो कभी वाहनों के आने-जाने वाले रास्ते के बीच में टाइगर आ जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री की आवाज सुनकर आ जाते हैं सैकड़ों पक्षी, रोज सुबह—शाम डालते हैं दाना

English summary

These days a crowd of tourists are thronging the Panna Tiger Reserve to have a close look at the tiger. In the past, a tiger came out of the grass among the vehicles of tourists passing through the meadow in Madla.