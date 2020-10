नवादा रैली में बोले तेजस्वी- 9 नवंबर को लालू जी रिहा होंगे और 10 की नीतीश कुमार की विदाई

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, 'कुछ लोग ​जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर लड़ाएंगे लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोज़गारी, काम के मुद्दे पर लड़ेंगे। किसान और मज़दूर के मुद्दे पर लड़ेंगे। 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी, 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है। और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई है।'

बता दें कि नवादा रैली में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने इस साझा रैली में बीजेपी और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी ने चुनावी मंच से एक बार फिर चीन का नाम लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा।

बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, इसलिए यहा समुद्र के अभाव में कारखाने स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। नीतीश जी, आप अब थक चुके हैं और बिहार को नहीं संभाल सकते। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा भी लैंडलॉक वाले राज्य हैं, फिर भी हमारे लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके वहां कारखाने हैं।' तेजस्वी ने आगे कहा, 'अगर मैं सीएम बन जाता हूं, तो मेरी पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। बिहार में पीएम का सबसे ज्यादा स्वागत किया जाता है, लेकिन उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कारखानों के अभाव, बेरोजगारी और अन्य राज्य के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।'

CM says Bihar is a landlocked state so factories can't be established in absence of sea. Nitish Ji, you're tired now & can't handle Bihar. Punjab, Rajasthan & Haryana are also landlocked states, yet our people go there to work as they have factories: RJD Leader Tejashwi Yadav https://t.co/X01SdXA1Pg pic.twitter.com/TbcrdvJtny