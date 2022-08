चावल की कीमतों में लगी आग, 30% तक बढ़ गए दाम, इन वजहों से और भी महंगे होने के आसार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 1 अगस्त: गेहूं के बाद चावल के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन, चावल की कीमतों में बढ़ोतरी गेहूं के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है और आने वाले दिनों में इसका गरीबों की थाली तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। इसकी मुख्य तौर पर दो बड़ी वजहे हैं। एक तो पश्चिम एशिया और एक पड़ोसी मुल्क ने इसके आयात करने करने के लिए हाय-तौबा मचा रखी है और दूसरी ओर धान उत्पादक राज्यों में इसके बीजों की बुआई के लायक बारिश ही नहीं हो रही है। किसान परेशान हैं, उनके बीच खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही हैं और वह आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है।

English summary

Rise in rice prices due to deficient rains in paddy producing states and rising demand in West Asian countries besides Bangladesh. Prices may increase further in the coming days