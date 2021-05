नए कोरोना स्ट्रेन पर बोले जयशंकर- 'विदेश मामलों में ना बोलें केजरीवाल, बिगड़ सकते हैं सिंगापुर से रिश्ते'

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 19। सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर आने-जाने वाली फ्लाइटों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की थी। केजरीवाल की इस मांग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया आई है। विदेशी मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत और सिंगापुर एक सॉलिड पार्टनर हैं। एस जयशंकर ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उनका ये गैर जिम्मेदाराना बयान सिंगापुर के साथ हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है।

दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं- एस जयशंकर

अरविंद केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है, "कोविड19 के खिलाफ लड़ाई भारत और सिंगापुर सॉलिड पार्टनर हैं। उनकी (केजरीवाल) गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं।

Singapore and India have been solid partners in the fight against #COVID19...However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So, let me clarify- Delhi CM does not speak for India: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/UGm8jWS5xW