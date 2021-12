अंतिम मुगल बादशाह की कानूनी वारिस से दिल्ली HC क्या बोला ? लाल किले पर पैतृक हक जताया था

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 दिसंबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर कानूनी अधिकार जताने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करने की बड़ी वजह इसमें हुई '170 साल की असाधारण देरी' बताया है। सुल्ताना बेहम नाम की महिला दिवंगत मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की विधवा हैं, जो दिल्ली के आखिरी सुल्तान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोता बताए जा रहे हैं। सुल्ताना बेहम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि या तो उन्हें लाल किला पर कानूनी कब्जा दिलाया जाए या फिर भारत सरकार उसके बदले में उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे। मुआवजे की रकम के तौर पर उन्होंने 1857 से लेकर अबतक के समय को शामिल कर रही थीं।

English summary

The Delhi High Court has dismissed the petition of the legal heir of the last Mughal emperor to take possession of the Red Fort