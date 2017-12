PETA's Hottest Vegetarians 2017: आलिया भट्ट-राजकुमार राव बनें पेटा हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलीब्रिटीज 2017

India

Ankur Kumar

Subscribe to Oneindia Hindi

पेटा (PETA) या पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग (People for the Ethical Treatment of Animals) एक पशु-अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जिनिया के नॉर्फोल्क में स्थित है।

A post shared by Raj Kummar Rao (@rajkummar_rao) on Dec 23, 2017 at 9:31am PST

English summary

Rajkummar Rao and Alia Bhatt Crowned As PETA's Hottest Vegetarians 2017They were arguably the best performers of 2017.